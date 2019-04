Il senatore Matteo Renzi ha scritto in un post su Facebook una domanda agli esponenti di Lega e M5S, partendo da tre osservazioni, su immigrazione, reddito di cittadinanza, taglio delle accise, tre punti su cui, ha sottolineato l'ex premier e segretario del Pd, il governo non ha mantenuto le promesse: "Tre fatti e una domanda", inizia così il post, che si conclude con una stoccata finale: "Dopo un anno si può dire: hanno vinto le elezioni raccontando una montagna di bugie!"

L'ex segretario del Pd riprende la questione dei rimpatri, su cui il ministro degli Interni Matteo Salvini è stato attaccato anche dallo stesso alleato di governo Luigi Di Maio: "I tristi fatti di cronaca di questi giorni dimostrano che il vero problema sono i quasi 600mila irregolari che abbiamo in Italia. E sui rimpatri non è stato fatto ancora nulla – ha attaccato il Movimento in una nota qualche giorno fa – il problema ce lo abbiamo in casa, non è che scrivendo una lettera o una circolare si risolvono le cose. Bisogna fare di più sui rimpatri che sono fermi al palo".

1- gli immigrati irregolari non sono 600.000 come Salvini ha urlato in campagna elettorale, ma meno di centomila. Chi lo ha confessato? Lo stesso Salvini qualche giorno fa. 2- il reddito di cittadinanza non darà 780€ a cinque milioni di poveri come diceva Di Maio ma in media meno di 500€ a qualche centinaio di migliaia di persone. Chi lo ha confessato? Il capo dell’Inps scelto da Di Maio.

3 – non c’è il taglio delle accise promesso “al primo consiglio dei ministri” ma la benzina ha superato i due euro. La flat tax più volte promessa è sparita, come è sparita la crescita del PIL.

Alla fine del post Matteo Renzi rivolge la domanda provocatoria: "C’è qualche fan leghista o grillino in grado di replicare civilmente nel merito a queste banali osservazioni?".