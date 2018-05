Non è riuscito a sopportare la morte di due dei suoi quattro figli, Casper, due anni, e Corey, sei, uccisi a febbraio scorso da un'auto pirata mentre stavano attraversando la strada. Per questo Reece Platt-May, 30 anni, si è suicidato impiccandosi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un amico con il quale l'uomo era in vacanza, insieme ad altre due persone, nella sua stanza d'albergo sull'isola greca di Corfù alla fine della scorsa settimana, proprio il giorno in cui sarebbero dovuti tornare a casa, nel Regno Unito. Soltanto un mese prima del suo gesto estremo, aveva visto in tribunale l'assassino dei suoi due bambini, un autista che risultava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando si è verificato l'incidente, essere condannato e portato in prigione, dove resterà per i prossimi 9 anni. "Questa notizia non migliorerà la situazione", aveva detto in aula.

Era il 22 febbraio scorso quando Casper e Corey sono morti dopo essere stati investiti su una strada principale a Coventry da Robert Brown, 53 anni. I due erano con la mamma Louise, 28 anni, che ha assistito alla terribile scena. L'autista che li ha centrati mentre attraversavano la strada era sotto l'effetto della cocaina e procedeva al doppio della velocità consentita su quel tratto stradale. Nel corso del processo ha confessato di aver ucciso i due bambini, complice la sua guida imprudente. Con lui c’era Gwendoline Harrison, 42 anni, che dovrà trascorrere sei mesi in carcere per aver aggredito un testimone che aveva cercato di fermarla, mentre la coppia fuggiva dalla scena. Le è stata inoltre vietata la guida per 27 mesi. "La mia famiglia è spezzata, il mio cuore è spezzato. Il tempo non potrà mai sanare ciò che sento. Non potrò mai più essere felice senza i miei due angeli. Non c'è minuto nel quale io non pensi a loro", aveva detto Reece subito dopo la sentenza