in foto: Caroline Bittencourt, 37 anni (Facebook).

Lutto nel mondo della moda brasiliana. È morta a soli 37 anni la modella Caroline Bittencourt: la donna era scomparsa domenica mentre stava facendo una gita in barca nei pressi di Ilhabela, una grande isola al largo di San Paolo, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, con il marito, Jorge Sestini, e i suoi due cuccioli di cane, che sono improvvisamente finiti in acqua durante una tempesta. Lei si è tuffata nel tentativo di salvarli ma non è mai più riemersa. Anche il padre ha partecipato alle ricerche, che si sono concluse due ore più tardi con il tragico ritrovamento, avvenuto sulla spiaggia di Cigarras, nella cittadina di Sao Sebastiao. Can Saad, suo personal trainer e amico, ha raccontato alla stampa locale che l'indossatrice ha seguito i due animali in mare, dove erano stati spinti dal forte vento. "Il suo compagno – ha aggiunto – è saltato in acqua per cercare di salvarla, ma non ci è riuscito. L'ha vista affogare ma non ha potuto fare nulla. Ha dovuto nuotare per tre ore prima di raggiungere la terra ferma".

L'uomo, una volta messosi in salvo, ha lanciato l'allarme e si trova al momento in stato di choc. Bittencourt, che è anche un volto noto della televisione locale, aveva condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 800mila persone, una sua foto solo qualche ore prima della tragedia. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi fan. "È incredibile, così bella, così intelligente e con una vita ancora davanti. Spero che Dio possa consolare i suoi familiari", ha scritto Daniela, mentre per Luciana è "troppo difficile da accettare. Non riesco a smettere di guardare tutte le sue foto. È stata una fonte di ispirazione". La modella aveva fatto molto parlare di sé in occasione del matrimonio tra l'ex calciatore dell'Inter, Ronaldo Nazario, e Daniella Ciccarelli: durante la cerimonia celebrata in Francia nel 2005, Caroline fu fatta allontanare per volere della sposa, che la considerava sua rivale in amore. Lascia una figlia di 17 anni, avuta da una precedente relazione.