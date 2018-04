Come è noto è obbligatorio, quando si è alla guida di un'auto, farsi da parte quando si sentono le sirene spiegate di un'ambulanza. Se è vero per gli automobilisti, però, lo è anche per chi affolla il cielo, ad esempio paracadutisti e piloti di parapendio e deltaplani che ieri a Brosso, in Piemonte, approfittando della bella giornata hanno approfittato dei venti favorevoli e del sole per divertirsi in aria. Peccato che un elicottero del soccorso alpino piemontese abbia faticato non poco ad effettuare un intervento di salvataggio un parapendista precipitato subito dopo il decollo. Come racconta Repubblica, infatti, il pilota del velivolo ha dovuto destreggiarsi faticosamente tra i tanti parapendii in volo che ne ostacolavano le manovre.

Erano quasi le 17 quando è arrivata la chiamata alla centrale del soccorso alpino per un intervento della massima urgenza. Un elicottero si è alzato dal campo volo di Collegno in pochi minuti e ha raggiunto il comune sopra Ivrea a quota 1.300 metri ma successivamente ha dovuto fare un lungo giro sorvolando il luogo dell’incidente per riuscire a recarsi dal parapendista precipitato. Molti altri appassionati di volo, infatti, non si sono spostati all’arrivo del velivolo e il mezzo di soccorso ha dovuto cambiare rotta per non creare un flusso d’aria che sarebbe diventato pericoloso per i parapendii tanto da rischiare di causare ulteriori incidenti. Alla fine i tecnici sono riusciti a portare a termine l'operazione di soccorso. Il ferito – un uomo di Aosta di 41 anni – è stato trasportato al Cto. Ha riportato fratture e la prognosi è riservata: le sue condizioni sono giudicate molto gravi.