L’Unione africana, organizzazione internazionale rappresentante tutti gli Stati dell'Africa, non accetta le parole pronunciate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo intervento alla Conferenza di Vienna sulla sicurezza e l’immigrazione. Il vicepresidente del Consiglio italiano, infatti, durante il battibecco con il ministro del Lussemburgo Jean Asselborn, ha pubblicamente detto “Non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi”. Queste parole, che non sono state gradite nemmeno dal ministro degli Esteri lussemburghese, hanno inevitabilmente creato uno dissenso nell’Unione africana (UA) che ora pretende delle scuse. Nel comunicato stampa, l'UA ha infatti dichiarato:

È opinione dell'Unione Africana che la denominazione non risolva le sfide migratorie che affliggono l'Africa e l'Europa. Il dibattito sulla migrazione e lo sviluppo dovrebbe sempre più avvenire nel contesto del dibattito sullo sviluppo socio-economico del continente, e non come una questione separata che risponde alla "crisi migratoria" in Europa. Nell'interesse di un impegno costruttivo sul dibattito migratorio tra i due continenti, l'Unione africana chiede al vice primo ministro italiano di ritrattare la sua dichiarazione dispregiativa sui migranti africani e di sollecitare ulteriormente l'Italia a emulare e sostenere altri Stati membri dell'Unione europea, come la Spagna, che hanno esteso il supporto e la protezione ai migranti in difficoltà, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro situazione legale, prima che venga determinato il loro status di ammissione.