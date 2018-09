Andare al bar per gli italiani non è mai stato solo prendere un caffè al volo per poi scappare subito ma un'attività sociale in piena regola con i suoi riti e le sue consuetudine, spesso molto diversi da regione a regione. Negli ultimi anni però le tipologia di questo genere di locale si sono allargate a dismisura così come le richieste della clientela, da qui l'idea di una guida ai miglior Bar d'Italia che prenda in considerazione sia il prodotto chiave ossia il caffè sia l’atmosfera e l’offerta complessiva del locale. Stiamo parlando della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso che nell’edizione 2019 ha preso in esame bene 1300 bar della Penisola arrivando a premiare col massimo dei voti ,ossia tre tazzine e tre chicchi, ben 44 bar. Tra questi ultimi tante conferme rispetto alla scorsa edizione ma anche tre nuovi ingressi, ovvero il Gilli di Firenze, il Bar Zucca di Torino e lo Spazio Pane e Caffè di Roma.

Del gruppo fanno parte sia realtà di provincia sia storiche insegne di grandi capoluoghi, giovani imprese e nomi importanti della pasticceria e della ristorazione tricolore, oltre a bar di grandi alberghi. Come locali premiati col massimo dei voti in testa resta la Lombardia con 8 locali, seguono Veneto con 7, Piemonte ed Emilia Romagna con 6, Toscana con 4, Sicilia con 3, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, con 2. Come sempre la guida del Gambero dedica spazio anche ai cocktail bar, elencando i migliori 10 in tutta Italia ma affidando il premio Aperitivo dell’anno a La Ménagère di Firenze. Infine, il premio Illy Bar dell’Anno, assegnato come sempre da una giuria di giornalisti, va a La Pasqualina di Almenno San Bartolomeo (Bergamo) "per la qualità assoluta dei prodotti, per la ricerca senza sconti della salubrità e l’attività didattica e di diffusione della cultura alimentare".

I bar che hanno ottenuto il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Bar d'Italia del Gambero Rosso: