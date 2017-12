Una bimba di appena 3 anni ha ripreso a respirare poco prima che i medici le staccassero la spina. I genitori, ormai rassegnati a darle l’ultimo saluto, sono passati in un attimo dalla disperazione più totale alla gioia più inaspettata. Lacey Jane Ayers, di Russellville, in Alabama, era stata vittima insieme di un gravissimo incidente stradale proprio mentre erano con i suoi cari, intenti a fare compere in vista del Natale. I suoi giovanissimi genitori (20enni) e il fratellino Waylon, di soli due mesi, avevano subito solo ferite lievi, lei era invece apparsa subito molto grave, tanto che i medici avevano fatto intuire che probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Lacey Jane è stata trasportata in aereo all’Alabama Children’s Hospital di Birmingham, in condizioni disperate. I dottori le hanno riscontrato gravi traumi a cranio, cervello e collo, ricoverandola in terapia intensiva. Le sue condizioni a un certo punto si sono peraltro aggravate.

Tutti ormai erano rassegnati al peggio. I medici aveva deciso di attendere solo l'arrivo della madre per l'ultimo saluto alla figlia prima di staccare la spina. Ma proprio all'ultimo momento, la piccola ha ricominciato respirare e a muoversi. Un cambio repentino che ha portato tutti dalla angoscia alla felicità, in un breve lasso di tempo. Va comunque detto che il percorso verso il pieno recupera per la piccola è ancora lungo e bisognerà aspettare per vedere se alcuni danni cerebrali sono permanenti. Tuttavia, il peggio sembra essere passato. Ora bisognerà attendere che il gonfiore nel cervello si riduca per capire meglio la situazione e quanto tempo ci vorrà per la riabilitazione.

“L'ho visitata lunedì e mi ha stretto la mano – ha detto lo zio, Daniel Horton – È stata dura vederla in quelle condizioni, ma sono fiducioso perché, quando non è sedata, si muove ed è cosciente di quello che accade intorno a lei. Per me e mia moglie Sharla, Lacey Jane è come una figlia: appena la settimana scorsa era a casa nostra a giocare. È una ragazzina tenace e resistente, una pazzerella individualista e divertente: deve farcela per forza”. La famiglia della bimba ha aperto una pagina Facebook per tenere aggiornati familiari e amici sui suoi progressi, oltre ad una pagina GoFundMe che raccogliere fondi per organizzare una grande festa quando Lacey Jane uscirà dall'ospedale.