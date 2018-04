I medici pensavano avesse una semplice tonsillite, curabile con un po' di penicillina, ma quando è tornato a casa Callum Cartlidge ha avuto un arresto cardiaco ed è morto a soli 8 anni. La vicenda arriva da Redditch, nel Worcestershire, Gran Bretagna, dove il bambino viveva con la sua famiglia. Il 2 marzo dello scorso anno è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore ma per i sanitari le sue condizioni non erano tanto gravi da giustificare un suo ricovero. Tuttavia, il suo cuore ha smesso di battere il giorno dopo le dimissioni. Inutile la corsa in ospedale: al suo arrivo nel nosocomio, che distava circa 19 miglia dalla sua casa, era già deceduto. Per questo i genitori della giovane vittime hanno chiesta l'apertura di una indagine per cercare di capire cosa realmente sia successo al loro piccolo.

Analisi più approfondite hanno rivelato che il bambino soffriva di una malattia rara che non gli è mai stata diagnosticata. Si tratta del cosiddetto morbo di Addison, una patologia cronica del sistema endocrino, che nei casi più gravi, se non trattati immediatamente, può portare ad una severa ipotensione e al coma. Nessuno dei medici che l'ha visitato è riuscito a capire il problema di Callum. La prima volta che si è presentato da uno specialista al Winyates Health Center di Redditch il 28 febbraio, due giorni prima della morte, gli è stato detto che si trattava di una semplice tonsillite, che sarebbe andata via con la penicillina. "Non credevo che la situazione fosse così grave", ha detto ai giudici Susan Tonks, infermiera che ha collaborato al caso.

Il giorno dopo la madre ha riportato il bambino in ospedale, dal momento che continuava a vomitare. "Ci aveva chiesto di cambiare antibiotico, pensando che fosse allergico al farmaco prescritto", ha detto in una nota il dottor Ikram Ul-haq. "Quando l'ho vistato – ha continuato – aveva le tonsille arrossate, gli occhi infossati, era quasi giallo e sembrava molto stanco e disidratato". Rimandato a casa, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e, nonostante la corsa in un altro ospedale, il piccolo non ce l'ha fatta, lasciando sotto choc i suoi compagni di classe. "Da quando era tornato a scuola dopo le vacanze di Natale – ha detto il preside Matchborough First School Academy – Callum non era più lo stesso, non aveva energie e ci siamo preoccupati". L'inchiesta continua e i genitori del bambino continuano a non trovare pace.