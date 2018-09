I ladri rubano la Panda a un pensionato e ne lasciano una identica: è mistero a Vicenza

L’anziano residente tra Cassola e Bassano l’altro giorno è sceso in strada e non ha più trovato la sua vecchia auto. Il giorno dopo però l’utilitaria era parcheggiata allo stesso posto. Il primo pensiero è stato infatti che i ladri l’avessero riportata. Non era così.