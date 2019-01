L'assemblea dei redattori di Fanpage.it, riunita il giorno 30 gennaio 2019, ha espresso la volontà di azzerare il Comitato di Redazione onde consentire ai numerosi redattori neoassunti di esprimere una nuova rappresentanza sindacale. Dopo ampia discussione, eletti per acclamazione nel nuovo CdR risultano i colleghi Sacha Biazzo, Gennaro Marco Duello e Andrea Parrella. Ringraziando il CdR uscente, grazie al cui impegno si è potuto arrivare all'accordo-quadro per l'assunzione a tempo indeterminato e la stabilizzazione di gran parte della redazione, il comitato di redazione così eletto intende ringraziare tutti i colleghi per la fiducia accordata, garantendo la più ampia disponibilità nel dialogare con l'azienda, sulle orme del brillante esempio che lo ha preceduto.

Comunicato sindacale ex art 34 ccnl