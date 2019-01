Quando i suoi genitori hanno notato delle macchioline viola intorno al pannolino, sulle gambe e sulle braccia, non avrebbero mai pensato che il loro bambino, di soli 14 mesi di vita, sarebbe morto di lì a qualche ora. Arthur Keeling, infatti, è deceduto dopo sole 5 ore dall'apparizione di quella che sembrava una normale irritazione. Stava giocando con le sorelline nella loro casa di Silverdale, nello Staffordshire, quando, dopo aver verificato che aveva anche la febbre, la mamma e il papà hanno chiamato il medico, il quale ha a sua volta subito allertato l'ambulanza, perché aveva capito che le sue condizioni stavano degenerando rapidamente.

Giunto al pronto soccorso del Royal Stoke University Hospital, come riporta la stampa inglese, il piccolo è andato più volte in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di tutto pur di salvarlo ma aveva sviluppato una sepsi, una infezione che si era rapidamente diffusa tanto da non lasciargli scampo. Il bambino è morto lo scorso 14 gennaio, lasciando i suoi genitori disperati. "Per un'ora e mezza è rimasto attaccato alle macchine per poter respirare ma alla fine non ce l'ha fatta – ha raccontato il papà Darren, 27 anni, al Daily Mail -. Era un bambino molto felice, sorrideva sempre ed era in perfetta salute. Vogliamo dire a tutti i genitori di prestare molta attenzione anche ai più piccoli sintomi dei propri figli. Il mio nel giro di 5 ore mi ha lasciato".