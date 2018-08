Palermo ha dato il suo ultimo saluto a Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio. Migliaia di persone hanno partecipato al funerale dopo la morte della donna di 73 anni, avvenuta il 15 agosto, dopo una lunga malattia. A celebrare il funerale l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice: “Quando mi è giunta notizia, ho provato una sorta di solitudine e mi sono detto: ora a Palermo siamo più soli. Ma porto ancora lo sguardo di Rita del 19 luglio quando lei stessa ha voluto la benedizione di quella targa che è sotto quell'albero di ulivo che parla da sé e che è capace di parlare come un segno pur non proferendo parole”.

A prendere la parola durante le esequie anche il figlio di Rita, Claudio: “Lo zio Paolo ci ha detto che ognuno di noi deve fare qualcosa, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa. Mamma sapeva voler bene e aveva rispetto delle persone. E lei ci ha insegnato come si può fare, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa. Vi chiedo uscendo da qui di prendervi lo stesso impegno, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa”. Toccante anche il ricordo di Chiara Corrao, nipote di Rita: “La nonna era, anzi è, amore, non conosce sentimenti negativi, trasforma la rabbia in amore e ci ha insegnato a perdonare. Farlo non è facile, ma lei ci ha insegnato che è possibile”.

Alla celebrazione funebre hanno partecipato anche alcuni esponenti politici come il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l'ex presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, Maria Falcone, l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, il prefetto Antonella De Miro e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Lo Stato è vicino ai familiari di Rita Borsellino, che ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare un esempio di come la battaglia alla mafia si porta avanti nelle istituzioni, ma anche attraverso battaglie culturali ed educative alle nuove generazioni”, ha detto Bonafede.