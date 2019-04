Si sono tenuti venerdì 5 aprile i funerali del piccolo Benjamin Tyler Bryant, il ragazzino di 13 anni, residente a Costabissara, deceduto lo scorso mercoledì all'ospedale di Padova poco dopo quello che sembrava essere un semplice intervento odontoiatrico. A dare l’ultimo saluto al piccolo, il gruppo sportivo degli alpini di Vicenza di cui lui faceva parte, gli alpini di Costabissara, i volontari della croce verde di cui la mamma Simona fa parte, oltre alle autorità, il sindaco Maria Cristina Franco e il vice sindaco Giovanni Maria Forte e soprattutto la comunità bissarese che insieme a quella della caserma Ederle di Vicenza si è stretta attorno al dolore dei familiari e dei compagni di classe. Questi ultimi, in chiesa, hanno voluto salutarlosventolando tanti cuoricini gialli, perché il giallo era il colore preferito di Benjamin, come scrive Il Giornale di Vicenza.

Il funerale di Benjamin

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Giorgio a Costabissara dal parroco don Roberto Xausa che ha ricordato Benjamin con parole davvero toccanti: “Un bambino sempre lieto che nel cuore aveva tanta letizia. Lui con la sua semplicità ci ha insegnato ad amare la vita così come ci è data". Poi le parole di una delle insegnanti di Benjamin: “Era l’allegria, aveva sempre il sorriso dipinto in volto. Aveva una sensibilità fuori dell’ordinario che sapeva comunicare con il cuore delle persone”.

Il ricordo dei compagni di classe

Benjamin frequentava la classe seconda a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Ungaretti” di Costabissara. Il suo banco è stato ricoperto di bigliettini con frasi scritte dai suoi compagni: “Hai superato ogni momento triste sempre con il sorriso” oppure “Sei un esempio di come si possa essere felici anche con le piccole cose”.

La famiglia vuole chiarezza

Benjamin, di padre americano e di madre italiana, era nato a Padova ma viveva a Costabissara, in provincia di Vicenza, con la sua famiglia: con la sorella gemella Elisabetta e con la mamma e il papà. Era affetto da una patologia neurologica, che lo costringeva su una sedia a rotelle. La famiglia ha presentato un esposto alla Procura che ha aperto un'inchiesta. "Ho lasciato il mio Benjamin vivo e mi è stato restituito così. Voglio sapere cos'è successo", ha dichiarato la mamma Simona.