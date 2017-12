I risultati scadenti delle aziende in termini di produttività potrebbero dipendere anche dal coinvolgimento sempre maggiore nel mercato del lavoro di persone con disabilità. È quanto ha sostenuto a sorpresa in Gran Bretagna il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, titolare del ministero del Tesoro nel governo della premier Theresa May. Parole che hanno subito scatenato una comprensibile ondata di polemiche contro il rappresentante del governo non solo da parte delle associazioni che rappresentano i disabili nel Paese ma anche dalle opposizioni e dagli stessi colleghi di partito.

Le sue affermazioni infatti hanno lasciato di stucco l'opinione pubblica britannica tanto più che son state riferite non in privato ma in una occasione pubblica e istituzionale. Hammond infatti era impegnato in un’audizione in commissione parlamentare per riferire proprio degli scadenti risultati del Regno sul fronte della produttività quando ha tirato in ballo la questione dei disabili. Dopo le inevitabili polemiche, lo stesso ministro inglese ha cercato di fare un passo indietro dicendosi comunque "estremamente orgoglioso" dell’integrazione lavorativa raggiunta dai disabili nel mercato del lavoro britannico.

Parole che però non hanno placato affatto gli animi. "Siamo scioccati e inorriditi dal tentativo di Philip Hammond di scaricare i fallimenti economici delle politiche di governo sui disabili" hanno spiegato gruppi e associazioni che rappresentano i disabili nel Paese definendo le parole di Hammond "inaccettabili e discriminatorie" e sottolineando che a questo punto anche la credibilità del recente piano presentato dallo stesso governo May per l'inserimento occupazione di categorie svantaggiate è compromesso.