Quando l'insegnante l'ha fermata nel corridoio della scuola, rimproverandola per il colore dei suoi capelli, non credeva alle sue orecchie: la docente pretendeva che li dipingesse per far sparire quel colore anomalo, peccato che quelli erano i suoi capelli naturali. È la storia di una ragazzina britannica di soli 12 anni, Paris Lane, una studentessa dai capelli rossi fiammanti fin dalla nascita. Come raccontala madre, la 31enne Nicola Lane, l'episodio sarebbe avvenuto martedì scorso nei corridoi della Kearsley Academy, una scuola nei pressi di Bolton, a nord-ovest della città di Manchester. Una insegnante della scuola ma non della ragazzina, incrociandola durante un cambio di lezione al dipartimento di matematica, l'avrebbe fermata ordinandole di restituire ai suoi capelli un "colore naturale".

"Stavo camminando per la scuola e ho sentito qualcuno dire ‘hei', mi sono voltata e ho detto ‘io?' L'insegnante si è avvicinata e ha detto,"devi tingerti i capelli perché l'arancione non è un colore naturale", poi è andata via", ha rivelato la 12enne che si è sentita molto turbata da un simile richiamo. Il motivo, come ha rivelato la madre, è che già in precedenza l'adolescente aveva pensato di dipingersi i capelli di nero perché vittima dei bulli proprio per il suo colore di capelli. Ovviamente non si aspettava che anche i docenti potessero prenderla di mira. La scuola dal suo canto ha parlato di un semplice malinteso che presto sarà chiarito con la ragazzina.