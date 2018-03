Un camion pieno di cani destinati ad un macello in Vietnam. Il video pubblicato da un gruppo di attivisti per i diritti degli animali si vede il mezzo sul ciglio di una strada nei pressi della città di Hue, nel Vietnam centrale. All’interno, i cani indossavano anche collari, elemento che induce a pensare che siano stati rubati dalle loro case. L'australiano Michele Brown, amministratore delegato della cooperativa Fight Dog Meat, ha affermato che gli animali verrebbero probabilmente nutriti forzatamente prima di essere bastonati o bolliti vivi, nella convinzione che ciò renda la loro carne più deliziosa.

"In Vietnam – afferma Brown – si crede che mangiare carne dura rende un uomo più forte. Molti pensano che la carne di cane stimoli la libido di un uomo, aiuti le loro articolazioni e guarisca persino le malattie. Ma niente di tutto ciò è scientificamente provato. La preferenza è per la carne dura, è l'opposto per la carne consumata in Occidente” spiega Brown. "Così qui pensano che terrorizzandoli, i cani vengano inondati di adrenalina e ciò renda più gustosa la carne”.

I rapporti suggeriscono che almeno cinque milioni di cani – molti strappati dalle loro case – vengano mangiati ogni anno in Vietnam, con Hanoi che funge da mercato più redditizio. Mentre il numero di ristoranti che servono cane è in aumento nella capitale del Vietnam, anche la proprietà degli animali domestici sta crescendo e ciò contribuendo a rendere fiorente il business del furto di cani. Il sessantenne, proveniente dalla Gold Coast del Queensland, ha detto che un attivista inorridito si è imbattuto casualmente nel camion ad Hanoi e ha condiviso il video nella speranza di promuovere la consapevolezza sulla difficile questione del commercio di cani. "Questi animali vengono spesso rapiti di notte. Sono storditi o avvelenati. Molti muoiono, ma i sopravvissuti sono venduti a macelli, ristoranti o mercati come quello che abbiamo ripreso ad Hanoi” racconta Michele.