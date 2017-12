Trentatré racconti che, a partire dagli anni Trenta e fino alla morte, Dino Buzzati dedicò al Natale. Poesie, articoli di giornali, riflessioni, racconti. Tutto scritto dalla mano dell'autore di alcuni dei più bei racconti della storia della letteratura italiana, oltre che celebre per essere l'autore de "Il deserto dei tartari", in una collezione pubblicata per la prima volta nel 2004 da Mondadori, un libro da riscoprire per il Natale dal titolo "Il panettone non bastò. Scritti, racconti e fiabe natalizie".

C'è il ricordo del suo primo Natale adolescenziale senza il padre, una riflessione sulla tecnica dei regali, una fiaba illustrata dallo stesso scrittore bellunese, un racconto che ha come protagonista il personaggio dickensiano Scrooge, fino alla cronaca, da Addis Abeba, del Natale africano. E ancora, il racconto scritto a bordo dell'incrociatore su cui Buzzati prestava servizio come inviato di guerra, una poesia su Gesù Bambino.

Ne viene fuori un lungo viaggio nel mondo di un grande scrittore attraverso la lente di un argomento che lo ha sempre stimolato, offrendogli lo spunto per considerazioni più ampie. Una raccolta di pagine toccanti che disegnano il ritratto di un uomo e della sua vita, svelata attraverso abitudini, contraddizioni e meraviglie del Natale. "Il panettone non bastò. Scritti, racconti e fiabe natalizie" è una raccolta di racconti, articoli, fiabe, poesie e disegni di Dino Buzzati dedicati al Natale pubblicati lungo tutto il corso della sua carriera sul Corriere della Sera e su altre testate giornalistiche, come "Europeo". Questi pezzi sono stati raccolti e ordinati da Lorenzo Viganò e pubblicati nel 2004 da Mondadori. Fino a quel momento, al di là della pubblicazione sui giornali, quei pezzi erano rimasti per lo più inediti.

Una raccolta di pagine uniche e toccanti, che non solo mostrano in trasparenza le tematiche più ricorrenti della poetica buzzatiana, come l'attesa, la fanciullezza perduta, lo scorrere inesorabile del tempo, i sentimenti familiari.