"Ho visitato l'anno 2118 come parte di una missione top secret della Cia. Per quanto ne so, è stata una delle prime volte in cui il viaggio nel tempo è stato completato con successo. Sono andato nel futuro e poi son ritornato di nuovo al passato. Tutto questo è accaduto nell'anno 1981", Sono le fantasiose affermazioni che un anziano statunitense, un certo Alexander Smith, ha fatto al canale ApexTV in un video diventato virale online. "Smith afferma di essere un viaggiatore nel tempo che è stato nell'anno 2118. In questo video ci ha mostrato un'immagine reale del futuro. Dice che faceva parte di un programma top secret in cui era stato uno dei primi a viaggiare nel tempo" hanno spiegato dal canale youtube specializzato in filmati del paranormale e presunti viaggiatori del tempo.

Durante la clip, l'anziano ha mostrato anche una foto, un'immagine dello skyline di una città del futuro che lui stesso avrebbe scattato, ma non ha rivelato come sia riuscito ad arrivarci o dove sia. La fotografia sfocata sembrava mostrare una fila di edifici enormi, verdi e di forma strana. L'uomo ha anche raccontato di "molte minacce" alla razza umana e ha esortato coloro che vivono sulla terra a combattere il riscaldamento globale, spiegando di non essersi fatto avanti prima perché si asconde dalla Cia che lo starebbe cercando.