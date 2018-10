Un uomo sulla sessantina, di cui è stata tenuta nascosta l'identità per motivi di privacy, si è recato al pronto soccorso perché da giorni avvertiva un forte fastidio all'occhio destro, per altro molto arrossato. Dopo essere stato sottoposto ad una serie di analisi, i medici hanno fatto una scoperta al quanto singolare: proprio in quell'occhio c'era un verme lungo ben 15 centimetri, che hanno dovuto successivamente rimuovere con una operazione chirurgica. È successo a Karnataka, uno stato dell'India sud-occidentale. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il paziente aveva altri parassiti anche nel sangue. Si tratta, in realtà, di una vera e propria rarità: ogni anno, soprattutto in Asia e Africa, sono circa 120 i milioni di persone colpite da questo parassita, che però quasi mai riesce ad arrivare agli occhi.

Trattandosi di un caso eccezionale di filariosi oculare, i medici indiani che hanno trattato il paziente hanno deciso di riprendere l'intervento in un video che è subito diventato virale in rete e di diffondere in tutto il mondo quanto avevano scoperto. Il dottor Srikanth Shetty dell'ospedale di Kundapur ha dichiarato che "la vera sfida è stata tirare fuori il verme da vivo, perché ucciderlo all'interno dell'occhio avrebbe potuto creare complicazioni e far perdere la vista all'uomo in via definitiva. È stato difficile prenderlo perché si muoveva". Il 60enne protagonista di questa vicenda sta ricevendo le cure necessarie per rimuovere i parassiti dal suo corpo ed è sulla via della guarigione.