in foto: in foto: Pablo Picasso, "Guernica" (1937), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Che cos'è stato il Dossier Gurlitt? Hildebrand Gurlitt era il ladro d'arte del regime nazista, colui che cominciò la razzia di opere dell'ingegno umano nei musei dei territori occupati e nelle case di collezionisti e ebrei, di capolavori destinati a occupare gli spazi di quello che Hitler immaginava come il Louvre di Linz e di Carinhall, la residenza privata di Goering, l’altro grande protagonista del saccheggio dell’Europa. Si calcola, infatti, che le opere sequestrate nei Musei tedeschi siano state oltre 16.000 e oltre 5 milioni in tutta Europa.

Proprio per raccontare questa storia, a distanza di 80 anni, arriva sul grande schermo il 13 e 14 marzo un documentario-evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino che ci guida per la prima volta alla scoperta di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering: “Hitler contro Picasso e gli altri”.

In programmazione per il ciclo “Grande Arte al Cinema”, distribuito da Nexo Digital, “Hitler contro Picasso e gli altri” sarà proiettato in diversi cinema in tutta Italia e racconta alcune delle infinite storie che presero il via in quei giorni. Tra cui quella di quando il regime nazista bandì la cosiddetta arte degenerata, organizzando, nel 1937 a Monaco, un’esposizione pubblica per condannarla e deriderla e, contemporaneamente, una mostra per esaltare la pura arte ariana, con La Grande Esposizione di Arte Germanica.

Picasso e l'aneddoto su Guernica

Quando l’ambasciatore tedesco Otto Abetz chiese a Pablo Picasso se fosse stato lui a realizzare quell'orrore, il pittore rispose “No, siete stati voi”. Questo aneddoto è divenuto famoso quasi quanto il quadro stesso: sono trascorsi 80 anni dalla tragedia di Guernica, ma la forza comunicativa dell’omonima opera di Picasso non si è mai esaurita. Il Museo Reina Sofia di Madrid ha scelto di tornare a parlare di Guernica con una mostra interamente dedicata al maestro cubista e alla riflessione artistica e umana nascosta dietro il grande capolavoro.