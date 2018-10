Il nipote dello scrittore culto, John Hemingway, arriva in Italia per il tour di presentazione del suo nuovo libro tradotto da Maria Grazia Nicolodi “Una strana tribù. Memorie di famiglia” in cui racconta la vera vita di Ernest Hemingway fuori dal mito. Il lancio del libro avverrà il 19 ottobre alla libreria Feltrinelli di Milano. Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti e presentazioni che porteranno l'autore a visitare la nostra penisola seguendo le orme del nonno. Il volume è pubblicato in Italia dalla Marlin, casa editrice che ha ripreso il nome del pesce spada dell’epica lotta ne “Il vecchio e il mare”.

“Una strana tribù. Memorie di famiglia” è una feroce storia vera, col piglio di un romanzo accorato e dissacrante. Ritratti a tutto tondo di personaggi reali, di accadimenti, di vite complicate, di sentimenti contrapposti che passano lungo l’asse indistruttibile del legame tra padre e figlio. Per i lettori di "Addio alle armi" e "Il vecchio e il mare" sarà un occasione per sbirciare negli angoli oscuri del fenomeno che ha consacrato Hemingway come scrittore di culto, superarlo ed entrare nella vera vita dell'autore. Il nipote John narra una storia di famiglia, padri complessi e geniali, rapporti al limite della schizofrenia, uomini e donne incapaci di divenire veramente genitori, un nonno al quale, il fatto di essere uno degli scrittori più famosi e importanti del mondo, non porta nessuna redenzione verso una qualche forma di normalità in una narrazione possente, cruda, vera, che non tradisce l’origine di quel cognome così celebre.

Il viaggio in Italia di John Hemingway continua sabato 20 ottobre, quando sarà ospite in prima serata su Rai 3 a “Le parole della settimana”, di Massimo Gramellini. Domenica 21 ottobre sarà la volta di Bassano del Grappa, insieme all’autore interverranno Giandomenico Cortese, Direttore del Museo Hemingway e della Grande Guerra, e Roberto Vitale, Presidente del Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway. Martedì 23 ottobre, appuntamento a Cortina d’Ampezzo, giovedì 25 ottobre, tappa a Caorle, venerdì 26 ottobre; il giorno dopo verrà aperta al pubblico la mostra fotografica “Mr. Papa Hemingway: passione, coraggio e libertà” a Venezia.