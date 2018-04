Una produzione da Guinness dei primati. La più costosa per uno show non musical. È l'ennesimo record di Harry Potter, il maghetto amato da milioni di lettori in tutto il mondo, nato dalla penna di J.K. Rowling, sfida Broadway con "La Maledizione dell'Erede". Una pièce in due parti, attualmente in anteprima e che debutterà il 22 aprile, fin qui costata alla produzione 68,5 milioni di dollari, un record di sempre per questa tipologia di show.

La cifra da Guinness include 33 milioni di dollari spesi per occupare e restaurare il teatro convincendo il Cirque du Soleil a sgombrare anzitempo il musical "Paramour" e poi riconfigurando lo spazio per dargli il feeling di un vecchio teatro dell'opera. La spesa rappresenta una enorme scommessa in una stagione di Broadway stagnante, ma le previsioni sono tutte al positivo, la richiesta dei biglietti è alta sono che i soldi spesi sulla "La Maledizione dell'Erede" siano stati ben spesi.

Il costo dell'Harry Potter teatrale si aggiunge ad altri record collezionati dall'industria uscita dalla fantasia di J.K. Rowling sulle avventure del piccolo mago di Hogwarts, tra cui 500 milioni di libri venduti e 7,7 miliardi di incassi al box office cinematografico. Lo show faraonico arriva direttamente da Londra, dove è stato in scena nel 2016.