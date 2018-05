Una ragazza di diciannove anni è stata arrestata martedì dalla polizia della Carolina del Sud perché sospettata di aver ucciso la sua bambina di undici mesi. La giovane donna, che si chiama Breanna Lewis, aveva dichiarato che la figlioletta era stata rapita davanti a lei da uno sconosciuto. All’ufficio dello sceriffo la ragazza aveva detto che si trovava in strada insieme alla piccola, che si chiamava Harlee Lane Lewis, quando un uomo con un Suv si sarebbe fermato davanti a lei, sarebbe sceso dall’auto, l’avrebbe colpita al volto e avrebbe preso la bambina. Poi l’uomo, sempre secondo il racconto della diciannovenne alla polizia, sarebbe scappato via facendo perdere le sue tracce. Alla polizia la ragazza aveva descritto anche l’aspetto di quest’uomo che a suo dire aveva rapito la bimba.

Il corpo della bimba nascosto in una scatola di pannolini – Poche ore dopo la denuncia della donna, la polizia ha trovato il corpo senza vita della piccola nascosto in una busta di plastica in una scatola di pannolini. La bimba si trovava in un campo a circa 1 km dalla casa in cui viveva. Dopo la drammatica scoperta la mamma è diventata la principale sospettata della morte della figlioletta e martedì è stata arrestata. Successivamente la donna, secondo quanto si legge sui media Usa, avrebbe ammesso di essersi inventata la storia raccontata alla polizia. I lividi che ha sul volto probabilmente sono i segni di un incidente d’auto. Sul corpo della bimba verrà effettuata una autopsia per chiarire le cause della morte.