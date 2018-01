L’hanno torturata e colpita ripetutamente. Sono arrivate a sbatterle la testa contro un tavolo, a bruciarle le mani su di un barbecue incandescente e a costringerla ad inghiottire i frammenti di vetro del suo cellulare distrutto. Una violenza inaudita quella che tre ragazze adolescenti hanno perpetrato nella notte tra domenica e lunedì nei confronti di una 17enne disabile australiana in un parco del villaggio di Moe, nella regione di Victoria. Il disgustoso attacco è stato ripreso su uno dei cellulari delle tre giovanissime criminali e condiviso su Facebook, secondo quanto riportato da Ten Eyewitness News.

La madre, devastata, ha raccontato ai media locali che la figlia sarebbe stata ingannata dalle tre, che l’avrebbero convinta del fatto che nel parco ci fosse il suo ragazzo ad attenderla. “La sua faccia ora è irriconoscibile. Non riesce neanche ad indossare gli occhiali perché i suoi zigomi sono gonfiati", ha detto a Ten News. La vittima è stata portata in ospedale subito dopo l'attacco, dove è stata curata per le gravi ferite riportate, specialmente sul volto. Ora si sta riprendendo a casa. Le presunti colpevole sarebbero tre ragazze adolescenti, due 15enni e una dodicenne. Devono rispondere di aggressione e rapina. La più piccola sarebbe già stata rilasciato su cauzione, mentre le altre due sono ancora detenute, ha riferito Ten News. "Il filmato che abbiamo visto è davvero terribile. Gli ufficiali di polizia dicono che sia uno dei peggiori assalti degli ultimi 30 anni o giù di lì", ha detto a Ten New il detective Michael Thek.