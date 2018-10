Quando si è seduto al tavolo del ristorante con alcuni amici per degustare i piatti tipici locali mai si sarebbe aspettato che quel momento di convivialità si sarebbe trasformato in una pesante aggressione da parte dello stesso ristoratore, inviperito perché la combriccola aveva ordinato solo gli antipasti. È quanto accaduto ad un 61enne aretino, aggredito in un locale della zona dallo stesso ristoratore di 57 anni, anche lui di Arezzo, e finito in ospedale con naso rotto e tre costole fratturate. L'episodio è accaduto ad Arezzo qualche tempo fa ed è stato rievocato martedì in tribunale dove il 61enne ha trascinato il ristoratore violento.

Tutto sarebbe nato da un equivoco sul menù a disposizione. Il cliente infatti pare avesse concordato telefonicamente con il padre del ristoratore un pranzo a base di prodotti tipici tra cui i "fegatelli" ma una volta arrivato al locale avrebbe scoperto che non c'era nulla di quanto gli era stato prospettato. Dopo le scuse, il gruppo aveva ordinato solo qualche antipasto al termine del quale si era alzati per andare via. A questo punto la rabbia del ristoratore. "Sei venuto qui solo per un antipasto" avrebbe esclamato all'indirizzo del cliente che aveva prenotato. Ne sarebbe nata una lite verbale e dalle parole in poco tempo si sarebbe passati alle mani. Il 57enne avrebbe picchiato selvaggiamente il cliente spedendolo in ospedale dove i medici hanno stilato una prognosi di oltre 40 giorni. Quindi la denuncia per lesioni gravi e il rinvio a giudizio.