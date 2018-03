Non ha mai accettato l'omosessualità dichiarata della figlia nonostante la ragazza abbia continuato ad avere per ben cinque anni un legame sentimentale con un'altra donna, così quando la giovane ha comunicato che sarebbe andata via di casa per convivere proprio con la compagna, sarebbe scattata una vera e propria ritorsione nei suoi confronti con atti persecutori e minacce. Per questo una mamma di Noto, in provincia di Siracusa, è stata denunciata a piede libero nelle scorse ore dalla polizia di stato per i reati di minacce e stalking. Secondo l'accusa, la donna avrebbe compiuto una lunga serie di atti persecutori nei confronti della figlia tanto da arrivare a farle perdere anche il lavoro, il tutto solo perché la giovane le aveva detto di avere una relazione omosessuale.

Lo scontro tra madre e figlia avrebbe subito una escalation decisiva quando quest'ultima ha deciso di andare a convivere. La madre infatti avrebbe iniziato ad importunarla telefonicamente per convincerla a ritornare sui suoi passi anche inviando messaggi dal contenuto offensivo e velatamente intimidatorio. Infine l'avrebbe minacciata di far uso dell'acido per sfregiarla il viso e di investirla con l'auto. L'episodio finale prima della denuncia è andato in scena pochi giorni fa quando si è presentata nel negozio dove la figlia era stata assunta da poco e avrebbe urlato contro i titolari dicendo di licenziarla perché altrimenti avrebbe fatto una scenata. I titolari dell'esercizio commerciale, per evitare altre conseguenze, hanno acconsentito alle sue richieste licenziando la giovane che ha deciso quindi di rivolgersi alla polizia . La donna è stata convocata in commissariato, denunciata e diffidata dall’avvicinarsi alla figlia.