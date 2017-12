in foto: Karen Stella Wong (Facebook).

Si stava divertendo insieme alle amiche quando è accaduto quello che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Karen Stella Wong, modella e consulente di marketing cinese di 28 anni, è morta mentre cantava al karaoke in un bar di Singapore per festeggiare il Natale, probabilmente a causa di un acuto troppo forte. È successo lo scorso 12 dicembre. Proprio durante la sua esibizione, ha perso improvvisamente i sensi, dopo aver accusato un forte mal di testa, e si è accasciata, collassando, sul pavimento. Trasportata d'urgenza in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma dopo tre giorni di coma ne è stato dichiarato il decesso. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dal Shin Min Daily News, la ragazza sarebbe stata colpita da un ictus, che avrebbe provato una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo.

I suoi amici e familiari sono sconvolti dall'accaduto, anche perché Karen non aveva mai avuto particolari problemi di salute né tantomeno aveva mai avuto alcun sintomo prima dell'incidente. "Nessuno nella nostra famiglia ha mai sofferto di patologie del genere – ha dichiarato ai media orientali il padre della ragazza, Laurence Wong -. Soffriva a volte di mal di testa, ma come tutte le persone normali, e non avremmo mai immaginato questa fine. È stata anche visitata da uno specialista ma non le hanno dato da fare alcun esame particolare. Ricordo ancora l'ultima volta che l'ho vista, stava uscendo con le sue amiche, mi ha detto che sarebbe tornata presto".