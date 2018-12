Quello che all’inizio sembrava essere un semplice appello in Rete per rallegrare un bambino di otto anni con cancro terminale si è trasformato in un'incredibile dimostrazione dello spirito natalizio che ha scaldato i cuori di tutta l’America. Drake Quibodeaux ha ricevuto oltre 40mila cartoline di “Buon Natale" da tutto il mondo. In questo momento la cucina della sua famiglia è strapiena di pile di pacchi e buste che continuano a crescere. Alcune contengono giocattoli, altre libri. Poi ci sono tantissime letterine in cui viene semplicemente augurato ogni bene a Drake e alla sua famiglia, affinché riesca a superare questo difficile momento.

All'inizio di quest'anno, a Drake è stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso, un tumore cerebrale altamente aggressivo. Solo il 5% dei bambini sopravvive ad un anno dalla diagnosi. "All'inizio ti danno da nove a dodici mesi", ha detto all’emittente WTHR Danielle Quibodeaux, la madre di Drake. E il bimbo ha raggiunto il traguardo dei 9 mesi lo scorso 12 dicembre. Così un amico di famiglia ha deciso di provare a portare un po’ di allegria natalizia nella casa dei Quibodeaux e ha scritto un post su Facebook chiedendo alle persone di "invadere" la cassetta delle lettere di Drake con qualche cartolina di Natale. Ma in pochissimi giorni, hanno cominciato ad arrivare lettere e pacchi, centinaia alla volta, sorprendendo Drake e la sua famiglia.

"Non si tratta dei regali, ma del fargli sapere che la comunità lo ama e che sono tutti con di lui” ha detto la mamma. "Quando guarda tutti quei pacchi e dice: ‘Mi amano così tanto, mamma’, mi viene da piangere e gli dico solo: ‘Sì piccolo’". Drake ha ricevuto visite da agenti di polizia, soldati e persino da Babbo Natale. Anche il governatore della Louisiana, Billy Nungesser, gli ha inviato un lettera per nominarlo "Vero ambasciatore della Louisiana". "Siamo entusiasti di tutto questo. Vorrei davvero ringraziare tutti loro” ha detto Danielle.

Se vuoi inviare a Drake una cartolina di Natale, il suo indirizzo è: 2412 Hwy 388, Vinton, LA, 70668.