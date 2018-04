Un improvviso arresto cardiaco mentre è sotto la doccia, il terrore di morire poi l'intervento provvidenziale dei suoi due cani, che riescono a salvargli la vita. E' accaduto a Vinci, borgo che diede i natali a Leonardo, al 53enne Luca Ulivelli. L'uomo deve la sua vita a Balù e Brando, rispettivamente un meticcio labrador-golden retriever di 5 anni e un cucciolo di labrador. È infatti grazie a loro che la moglie è riuscita a intervenire, allertando i soccorsi in tempo per salvarlo. “Senza di loro mio marito non sarebbe qui”, racconta la donna, ancora sotto shock, a Il Tirreno.

Ad avvisare la donna, e in qualche modo comunicarle che qualcosa di grave stava accadendo, sono stati infatti i due cani. Come ha raccontato lei stessa al quotidiano toscano, Luca era in bagno al piano superiore della casa di famiglia a farsi la doccia quando ha accusato un malore, svenendo. A quel punto Brando, il cucciolo di labrador, ha cominciato ad abbaiare salendo e poi scendendo ripetutamente le scale. Un comportamento decisamente strano per il cagnolino, che ha indotto la moglie di Luca a salire e verificare se fosse successo qualcosa di strano. Arrivata in bagno ha trovato il marito riverso in doccia e Balù, l’altro cane di famiglia, che tentava con le zampe di aprire la porta del box doccia.

Dopo i primissimi minuti di puro panico, aiutata anche dai due animali che le sono stati vicini, la donna ha chiamato i soccorsi, salvando la vita al marito. Il cuore dell’uomo si era infatti fermato per alcuni minuti e solo la tempestività dell’intervento dei paramedici ha evitato il peggio. Ora il 53enne si trova in ospedale e sta lentamente recuperando, ma non vede l’ora di tornare a casa e riabbracciare i suoi adorati cani a cui deve la vita.