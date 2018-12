È stato condannato a tre anni e otto mesi John Broadhurst, un milionario ritenuto colpevole di aver lasciato morire una ragazza di ventisei anni dopo aver fatto con lei del “sesso violento”. La giovane vittima si chiamava Natalie Connolly e i fatti risalgono al mese di dicembre di due anni fa. John Broadhurst, imprenditore quarantenne, chiamò i soccorsi dalla loro casa di Kinver, in Inghilterra, affermando di aver trovato Natalie morta in fondo alle scale. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, i due avevano avuto un rapporto sessuale violento e avevano consumato per un giorno intero alcol e droghe. Sul corpo della donna, trovata in una pozza di sangue dai soccorritori, vennero riscontrate ben 40 lesioni.

La sentenza dei giudici – Secondo i giudici l’uomo, al contrario della vittima, era perfettamente in grado di capire le conseguenze delle sue azioni. Anche se il rapporto era consensuale Broadhurst, secondo la Birmingham Crown Court, avrebbe infierito su una donna ubriaca e ferita e non avrebbe chiamato i soccorsi in tempo utile per salvarla. Secondo quanto emerso nel corso del processo, in ogni caso, “il rischio di morte nelle condizioni in cui era stata lasciata era pressoché ovvio”. L’imprenditore, che ha sempre negato di aver picchiato la donna, è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo.

La vittima aveva una figlia di dieci anni – “Natalie era una figlia amorevole e premurosa, una nipote e una sorella, ma soprattutto era una madre amorevole con sua figlia di 10 anni, che ora dovrà crescere senza la mamma al suo fianco”, hanno detto i familiari della vittima in una dichiarazione.