In vista della stagione invernale aveva anche fatto il vaccino come le aveva raccomandato il suo medico, ma il virus influenzale purtroppo l'aveva colpita lo stesso così, dopo vari giorni a casa senza nessun miglioramento, aveva deciso di andare in ospedale, ma nessuno si è accorto in tempo della gravità della situazione e la donna è morta dopo essere stata trasferita in quattro ospedali diversi nell'arco di due giorni. È la terribile vicenda di cui è stata vittima una mamma 39enne canadese, Cynthia Thibaudeau, deceduta il 12 febbraio scorso per complicazioni dovute all'influenza.

Ora il marito della donna, che dovrà accudire da solo i due figli di 5 e 6 anni della coppia, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto in ospedale. A raccontare il calvario della 39enne è stato proprio lui. La donna, dopo essersi ammalata, era andata all'Hopital Montfort di Ottawa ma i medici, dopo aver condotto diversi test clinici tra cui una scansione dei suoi polmoni, avevano detto che tutto andava bene e che poteva tornare a casa per aspettare che l'influenza facesse il suo corso. La 39enne così ha fatto ma il giorno dopo le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino a quando Thibaudeau ha iniziato a sputare sangue.

È stata immediatamente accompagnata all'ospedale più vicino dove i medici le hanno diagnosticato una emorragia nei polmoni che hanno cercato di fermare ma senza successo per la mancanza di attrezzatura adeguata. A questo punto è stata trasferita in un altro ospedale più attrezzato dove l'emorragia si è fermata ma sono emerse altre complicanze cardiache e è stato deciso un nuovo trasferimento in un ospedale più grande dove però la donna è morto il giorno dopo. "Non voglio incolpare nessuno ma voglio essere sicuro che sia stato fatto tutto il possibile per salvarla" ha dichiarato il marito della 39enne