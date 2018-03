Era andato a fare una semplice visita di controllo dopo la rottura di alcuni capillari, ma i medici gli hanno detto che si trattava di una forma aggressiva di leucemia, che non gli ha lasciato scampo. E' morto venerdì scorso all'ospedale in cui era ricoverato, a soli a 40 anni, e in pochissimi giorni, Cristian D'Andreis, Chicco come lo chiamavano gli amici, originario di Varmo, in provincia di Udine. L'uomo aveva prenotato l'appuntamento dal suo medico di fiducia dopo aver notato degli ematomi sulle mani e intorno agli occhi. "Inoltre, da una decina di giorni aveva la febbre molto alta e diceva di essere stanchissimo", ha detto la sorella alla stampa locale.

Ma in poco tempo le sue condizioni sono peggiorate precipitosamente fino a portalo in coma a causa delle emorragie. Nessuno, tuttavia, avrebbe mai potuto immaginare la portata di questa tragedia. Sotto choc è tutta la comunità locale, i suoi colleghi della Metalmeccanica Fabris e i familiari, la mamma Laura, il papà Graziano e la sorella Cristina, che continuano a esprimere il loro cordoglio sui social network per l'improvvisa scomparsa di Cristian, intorno a cui si stringono anche le associazioni calcistiche del territorio, sport di cui era molto appassionato.