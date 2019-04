Una bella storia di solidarietà a due giorni dal Primo Maggio, festa dei Lavoratori, arriva da San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, dove il 38enne Davide Durante si è visto "regalare" da tutti i suoi colleghi della Stilma Acciai, compreso il direttore dello stabilimento, un giorno di ferie per assistere al padre malato. A Giorgio Durante, 65 anni, è stato infatti diagnosticato un cancro al polmone: "Le cose sembravano migliorare, sembrava in ripresa sino a febbraio scorso quando le metastasi sono arrivate al cervello – ha raccontato il figlio alla Gazzetta di Modena – Avevo usato in questo periodo i miei giorni di 104 e di ferie, ma quando ha cominciato a dover fare la radioterapia ogni giorno non sapevo come fare".

Giorgio prima ancora del figlio Davide era stato un dipendente della Stilma Acciai, storica società emiliana nel settore siderurgico: a lui, che per un po' era stato tra gli operai più anziani, erano tutti legati da grande affetto tanto che i più giovani lo chiamavano zio. Anche per questo, per la stima che il sessantacinquenne si è guadagnato, un giorno Davide si è trovato il regalo: "Usa le nostre ferie", gli hanno detto una trentina di colleghi, accumulando per lui un mese. "Sono rimasto senza parole. Purtroppo a situazione di mio padre è precipitata a fine marzo, non era previsto nemmeno dai medici. Quei giorni regalati dai colleghi mi hanno permesso di condividere con lui le ultime ore. Lui è morto. Rimane la mia gratitudine rispetto a questo gesto fatto con il cuore".

La generosità dei colleghi meritava di essere raccontata, e per questo Davide ha deciso di farlo alla Gazzetta di Modena: "Volevo ringraziare i miei colleghi e l'azienda pubblicamente e far sapere che si possono usare giorni in questo modo. Vorrei, con la mia testimonianza, che in altri contesti di lavoro possa nascere questa straordinaria e incredibile solidarietà".