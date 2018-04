Un centro da 37.000 mq e 800 dipendenti, si chiama ArtLab ed è il nuovo stabilimento per pelletteria e calzature di Gucci. È stato aperto a Scandicci, alle porte di Firenze, a breve distanza dalla storica sede di Casellina. All'inaugurazione, stamattina, era presente anche Francois-Henri Pinault, presidente e Ceo del gruppo Kering di cui fa parte Gucci. “Oggi è un giorno importante anche per il gruppo, perché ArtLab è un progetto esemplare per un gruppo come Kering. In termini di strategia l'ArtLab ha un'idea di base che è creatività, artigianalità e innovazione", queste le parole dell’imprenditore durante il suo intervento.

400 posti di lavoro, come candidarsi

Un investimento destinato a creare centinaia di posti di lavoro. La griffe nel 2017 aveva già assunto 500 nuovi dipendenti, di cui 130 sono già al lavoro nel nuovo ArtLab, ed entro l'anno ne assumerà altri 400 (la candidatura può essere inviata sul sito).

L'ArtLab di Gucci a Scandicci

Nel centro di Scandicci nasceranno i prototipi della pelletteria e si svilupperanno l’attività di ricerca e sviluppo dei nuovi materiali, la ricerca e lo sviluppo dei nuovi materiali. Lo stabilimento, tra le altre cose, sarà anche sede dei laboratori per i test dei prodotti. "Gucci ha raddoppiato la capacità produttiva in un tempo limitato. Non sarebbe stato possibile senza la capacità degli artigiani di reagire. Senza questo non avremmo potuto fare un +45 per cento l'anno scorso", ha detto il ceo Marco Bizzarri. Il nuovo stabilimento, infatti, è stato aperto proprio alla luce della crescente domanda di prodotti targati Gucci che negli ultimi tre anni è raddoppiata. "È interessante come siamo partiti, a marzo 2015 incontrai Massimo Rigucci (responsabile pelletteria e calzature, e dell'ArtLab, ndr), mi parlò di come andavano le vendite degli accessori – continua Bizzarri -. Oggi siamo qui, orgogliosi di questo centro che non ha rivali, l'investimento di gran lunga pi grande della storia industriale di Gucci".