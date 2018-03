Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì tra Padule e Spada, lungo la variante che arriva a Gubbio, in Umbria. Due le auto rimaste coinvolte nell'incidente, le cui dinamiche sono al vaglio dei Carabinieri. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni. Fortunatamente, invece, le persone che erano a bordo sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. A bordo di una delle due auto c’era un uomo di trentotto anni originario della provincia di Ancona, portato in codice giallo al pronto soccorso per alcune contusioni. Coinvolta nell’incidente, secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, anche una anziana signora di 102 anni. Anche lei, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi nonostante il violento impatto. L’anziana, classe 1916, è attualmente ricoverata all’ospedale di Perugia in codice giallo. In seguito allo scontro ha riportato lesioni di media gravità, una frattura al braccio e varie contusioni. L'ufficio stampa del Comune di Perugia ha precisato che nessuno dei due feriti è appunto in pericolo di vita.

Altri due incidenti nel pomeriggio nella zona di Perugia – Sempre nel pomeriggio di venerdì, nella zona di Perugia, ci sono stati altri due incidenti stradali. Nel primo, in strada San Marco-Cenerente, sono rimaste ferite due persone; un ferito anche in un altro avvenuto a Piscille.