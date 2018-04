Quello che fino a qualche attimo prima era stato uno dei giorni più belli della loro vita si è improvvisamente trasformato in un incubo per la famiglia di Vanessa McAloon, una donna di 48 anni madre di due ragazze. Vanessa aveva appena scoperto di essere guarita dal cancro e, per festeggiare quella notizia, aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un giro in moto per le strade del Galles occidentale insieme al marito Jim, appassionato di motociclette come lei. Ma quel giorno, nel novembre del 2016, Vanessa è morta in un drammatico incidente stradale. La donna è caduta dalla sua moto per evitare l’auto di un anziano di 84 anni, Jean Williams, che viaggiava nella direzione opposta ed era impegnato in un sorpasso pericoloso, e poi è stata travolta dallo stesso marito, che viaggiava dietro di lei e non ha potuto far nulla per evitarla con la sua moto. Nel corso del processo l’anziano è stato giudicato colpevole ed è stato condannato a 12 mesi di carcere, pena sospesa.

Dal giorno della morte di Vanessa suo marito Jim, di 51 anni, non si è più ripreso. All’uomo è stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress e, oltre a sua moglie, ha perso anche una casa e il lavoro. Jim – costretto a rivivere insieme alla figlie Sophie e Becky di 19 e 24 anni il dramma della perdita della donna nel corso del processo – ha accusato l’anziano responsabile di aver provocato l’incidente di non aver neppure voluto ammettere le sue colpe. “Ogni giorno rivivo la sua morte. Ho investito mia moglie. È successo tutto in una frazione di secondo. È stato impossibile per me evitarla. So che è stato un incidente, ma il fatto che il conducente dell'auto non ha mostrato alcun rimorso rende il nostro dolore ancora più grande”, ha detto l’uomo davanti al giudice. La famiglia di Vanessa ha spiegato che la 48enne aveva appena scoperto di essere guarita dal cancro al seno che gli era stato diagnosticato due mesi prima. Dopo il tragico incidente il vedovo e le sue figlie hanno lasciato la loro casa perché incapaci di gestire il ricordo della donna.