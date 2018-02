Pensate di essere seduti su un aereo durante un volo di linea e guardare fuori dal finestrino e a questo punto accorgervi che il velivolo sta letteralmente perdendo pezzi dal motore posto sotto l'ala e vibra in maniera evidente. È la terribile scena a cui hanno assistito martedì scorso i passeggeri di un volo della compagnia aerea statunitense United Airlines, decollato dall'aeroporto di San Francisco e diretto alle Hawaii. Come si vede in un video girato col telefonino da uno dei passeggeri a bordo e diffuso poi sui social, in effetti la copertura del motore destro dell'aereo si è completamente distaccata con pezzi penzolanti durante il volo.

Comprensibile la paura tra i passeggeri del volo anche se dalla cabina di pilotaggio il comandante ha rassicurato tutti sull'assenza di pericoli imminenti. L'aereo in effetti è riuscito ad atterrare regolarmente all'aeroporto di Honolulu, dove nel frattempo era scattate le procedure di emergenza, e solo dopo i passeggeri sono potuti scendere. "È stato il volo più spaventoso della mia vita", ha commentato un passeggero, "C'è stato un forte scoppio e poi l'aereo ha iniziato a tremare", a raccontato un altro, aggiungendo: "C'era come un tintinnio costante e l'aereo tremava e dava scossoni".

Molti passeggeri hanno raccontato ai media locali di aver pregato in quei momenti pensando ai loro cari. "Il volo 1175 ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di problemi meccanici", hanno ammesso invece dalla United Airlines, senza però specificare oltre l'accaduto e i motivi del danno. Ora sull'aereo, un Boeing 777,sono stati disposti controlli tecnici per capire origine e consistenza del guasto.