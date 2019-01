Guai in vista per la modella israeliana Bar Refaeli, che è stata incriminata con l'accusa di false dichiarazioni fiscali e riciclaggio di denaro. La donna avrebbe mentito per anni alle autorità fiscali affermando di trascorrere la maggior parte della vita fuori dal Paese, in modo da evitare di pagare le tasse. Secondo le indagini, la Refaeli non avrebbe dichiarato beni, tra cui un'auto, dal valore consistente.

Stando a quanto riporta il Jerusalem Post l'indossatrice sarebbe finita nel mirino del fisco a causa di un Suv di cui non ha dichiarato il possesso. La vettura le sarebbe stata donata da una casa automobilista in cambio di una campagna pubblicitaria. Un altro aspetto che stanno approfondendo gli inquirenti riguarda il compenso di un designer: la Refaeli l'avrebbe retribuito con un cifra molto più bassa del valore del suo lavoro. Inoltre la modella avrebbe dichiarato di vivere fuori per la maggior parte dell'anno per non pagare le tasse nel suo Paese. Nei prossimi giorni la donna, di 33 anni, comparirà davanti alla corte d'Israele.