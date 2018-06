Il maltempo delle ultime ore ha provocato tantissimi disagi da Nord a Sud. Anche sulle strade della Maremma dove si sono stati registrati diversi incidenti. Tra questi uno, mortale, che è avvenuto sulla strada provinciale 159 tra Manciano e Montemerano, in provincia di Grosseto, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Nell’incidente la donna al volante (50 anni) è morta, mentre la madre, 68enne, che viaggiava sulla stessa vettura è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e il 118 per estrarre dall'abitacolo le due donne. Purtroppo per una di loro non c'è stato nulla da fare.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. L’auto che si è ribaltata è una Smart che procedeva in direzione di Manciano. Nella zona di Montemerano si è ribaltata dopo lo scontro con un’altra vettura. Sul posto tre unità del 118, due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le due donne a bordo sono apparse subito molto gravi. La donna deceduta è originaria di Manciano. L'incidente è avvenuto mentre la zona era sotto una fitta pioggia.