Aveva acceso un fuoco per riscaldarsi, dopo che il grande freddo delle ultime ore non gli aveva dato pace. Ma qualcosa è andato storto e per lui non c'è stato nulla da fare: avrebbe accusato un malore e sarebbe morto asfissiato poco dopo. Il suo corpo semi-carbonizzato è stato trovato all'interno di un appartamento a Grosseto, che occupava abusivamente. È successo ad un senzatetto di 25 anni. A dare l'allarme della sua scomparsa, sono stati alcuni suoi amici che aveva perso da giorni le sue tracce. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe sentito male e avrebbe perso i sensi. A quel punto, il suo corpo sarebbe rimasto in balia delle fiamme che l'hanno ucciso.

La morte del 25enne sarebbe dunque avvenuta per asfissia. Sul posto è giunto anche il nucleo scientifico dei carabinieri, mentre gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Proprio in questi giorni l'emergenza freddo e maltempo che sta preoccupando tutta l'Italia è particolarmente sentita in Toscana con temperature in picchiata e allerta massima per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Proprio le condizioni avverse hanno contribuito al decesso del giovane, di cui non sono state rese note le generalità.