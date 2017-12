Un padre di quaranta anni è stato arrestato nella zona sud della provincia di Grosseto, dove vive, con l’accusa di abusi sessuali sulla figlioletta di cinque anni. A riportare oggi la notizia sono i quotidiani locali, secondo cui i carabinieri che hanno arrestato l'uomo hanno visionato dei video che riprendono il papà durante gli atti sessuali con la piccola. Le indagini sul quarantenne, da quanto si appreso, sono state avviate dopo una denuncia presentata da sua moglie. I genitori della bambina sono separati e, secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la vicenda sarebbe emersa perché negli ultimi tempi la piccola avrebbe manifestato un forte disagio ogni volta che avrebbe dovuto incontrare il papà e così avrebbe raccontato alcuni particolari dei loro incontri.

Telecamere nascoste nella casa dell'uomo hanno ripreso gli abusi – I carabinieri avrebbero quindi sistemato nella casa dell'uomo delle telecamere nascoste che hanno filmato gli abusi. Una volta visionato il materiale che ritrarrebbe atti che uno degli investigatori ha definito “pesantissimi”, è scattato il blitz che ha condotto all'arresto del padre. In quel momento la piccola non era in casa con lui.

Durante l'interrogatorio di garanzia l'uomo avrebbe ammesso gli addebiti – Prelevato dai carabinieri in casa, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Marco Mezzaluna l'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità.