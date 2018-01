Nel tardo pomeriggio di domenica i vigili del fuoco hanno recuperato un corpo nel torrente Fossato in località Roccatederighi, frazione di Roccastrada nella provincia di Grosseto. A chiamare i vigili del fuoco erano stati i carabinieri, a loro volta allertati dai genitori di tre ragazzini che, mentre stavano giocando, avrebbero notato il cadavere nell’acqua. Quando i tre ragazzini si sono accorti di quella salma già in avanzato stato di decomposizione hanno subito avvisato i loro familiari che hanno dato l’allarme. Il cadavere dovrebbe appartenere a una donna: i carabinieri lo hanno potuto capire dagli abiti che indossava ma per averne la certezza e risalire all'identità della vittima sarà necessario anche l'esame del dna.

Verifiche in corso sulle persone scomparse nella zona – Intanto sono in corso verifiche sulle persone scomparse nella zona negli ultimi tempi. Come ricostruito dai quotidiani locali, tra le segnalazioni delle persone scomparse c’è anche una donna che vive a Roccatederighi: si tratta di Alda Albini, di sessantanove anni. Di lei non si hanno più notizie da circa un mese.