Chissà quante volte entrando in quella ricevitoria-tabaccheria di cui era cliente abituale aveva pensato a come comportarsi in casi di maxi vincita ma, quando si è accorta che con un gratta e vinci aveva incassato cinque milioni di euro, la sorpresa è stata così tanta che la donna non ha retto ed è svenuta davanti a tutti. È quanto avvenuto nelle scorse ore in una tabaccheria di Grosseto dove la fortunata vincitrice aveva sfidato la sorte comprando un tagliando da venti euro. La donna, residente in città e cliente affezionata del locale a due passi dal Tribunale, alla fine si è ripresa con l'aiuto dei proprietari e, dopo aver festeggiato brevemente con loro la vincita, ha fatto perdere le proprie tracce.

Sulla sua identità ovviamente il titolare della ricevitoria mantiene il riserbo, limitandosi a confermare all'ansa che "si tratta di una cliente che vuole rimanere anonima. Una signora pensionata che si merita tutta questa fortuna perché è davvero una persona perbene". Tutto è successo intorno alle 11 di mercoledì. "La donna si è resa conto subito di aver vinto una grossa cifra. Pensate che questo tipo di tagliandi ce ne sono soltanto quattro in tutta Italia contemporaneamente" ha sottolineato il titolare del locale. "Gli abbiamo fratto i complimenti" ha aggiunto l'uomo, proseguendo: "Quel biglietto l'ho ordinato io insieme ad altri e gliel'ho venduto proprio io. Che dire, è stata un'emozione fortissima anche per me".