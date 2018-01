Beppe Grillo dice addio al Movimento 5 Stelle, almeno sul web. Da oggi è online il nuovo blog del garante del M5s, un blog che mette fine al sodalizio con la Casaleggio associati. E scompare quasi del tutto ogni riferimento al Movimento: solo un link in alto al blog delle stelle e alla piattaforma Rousseau. A cambiare completamente è anche la grafica: non più il nero e giallo finora predominanti, ma da oggi il blog è rosso e bianco. Un cambiamento già annunciato nelle scorse settimane dallo stesso Grillo.

Obiettivo del blog è tornare a ciò che era in passato, con tante interviste (già visibili nella nuova home page) e articoli. A inaugurare la nuova avventura online di Grillo un lungo video in cui spiega che “inizia adesso un’avventura straordinaria di visioni: io andrò in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perché io sono stufo delle opinioni. Voglio sognare – aggiunge -, voglio avere qualcosa che mi spinga sempre in avanti”.

Grillo sembra prendere le distanze dal M5s soprattutto nel finale del video, parlando ai tanti seguaci del suo blog: “Non dovete essere più tutti sulle mie spalle, non devo essere il referente del vostro futuro, createlo voi il vostro futuro”. Il sito diventa di proprietà della Beppegrillo S.r.l.s con sede a Genova e si occuperà soprattutto di temi come la robotica, l’intelligenza artificiale, internet delle cose e le smart city.

Scompare probabilmente la politica dal blog, insieme al M5s. Il blog di Grillo, nella sua prima versione, nacque nel gennaio del 2005 da un’idea di Gianroberto Casaleggio e dopo 13 anni le strade tra Grillo e la famiglia Casaleggio si dividono, almeno da questo punto di vista. L’agenzia di web design che gestirà il nuovo blog si chiama Happy Grafic: ha aperto nel 2004 e ha sede a Roma.

“Bisogna capire che bisogna essere sempre curiosi – dice ancora Grillo nel video – il mio mantra è questo qui, la vita è essere curiosi. Quando non sei curioso sei morto. Quindi io comincio questa avventura con un entusiasmo straordinario”.