Un giovane di 19 anni è morto a seguito di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti anche un veicolo della polizia e un'ambulanza. La tragedia è avvenuta sull'A14 a Rougham, nel Suffolk, intorno alle 4,35 di ieri mattina. Stando ad una prima ricostruzione pare che l’adolescente si trovasse sulla carreggiata al momento dell’impatto. La vittima si chiamava Ewan Clover. Stando a quanto dichiarato dalla polizia, i parenti sarebbero stati informati del suo decesso. Secondo quando emerso, l’auto della polizia aveva a bordo una persona sotto custodia, mentre sull'ambulanza c'era un paziente a bordo. Pare che comunque nell’incidente non siano rimaste ferite altre persone.

“L’incidente – ha confermato la polizia del Suffolk – si è verificato sulla carreggiata in direzione ovest nella prima mattinata di domenica 14 ottobre quando un’automobile, seguita da un veicolo della polizia e da un’ambulanza, è rimasta coinvolta in una collisione con una persone che si trovava sulla carreggiata”. Il giovane è deceduto sul colpo: “si crede – hanno sottolineato le autorità – che sia originario della zona”. Per consentire il rapido svolgimento delle operazioni di soccorso la carreggiata interessata dall’incidente è stata provvisoriamente chiusa al traffico per circa 10 ore. Un’indagine è stata inoltre avviata al fine di accertare eventuali responsabilità.