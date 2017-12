È polemica su twitter per la frase pronunciata dal leader di Liberi e Uguali, dopo la presentazione del nuovo simbolo durante il suo intervento a Che tempo che fa. Il presidente del Senato ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare le donne: "Non volevo il nome nel simbolo, ma mi hanno detto che è come il braccialetto che si mette al polso dei neonati. Il colore è l'amaranto, che indica protezione. Poi ci sono alcune foglioline, a forma di E, che indicano le donne presenti nel nostro movimento e il ruolo che svolgono nel Paese". L'accostamento tra le donne e le "foglioline" non ha convinto alcuni utenti, che si sono lamentati tacciando la frase di sessismo, con l'hashtag #foglioline, diventato virale. "Da costole di Adamo a foglioline di Grasso. Un bel passo avanti, non c'è che dire", oppure "Sapete che c’è di nuovo? Che siamo noi #donne a non dover accettare di fare le #foglioline non gli uomini che lo teorizzano. Loro non ci arrivano, tutti. Per loro va bene così, va alla grande. Perché teorizzarlo pure significa che ce l’hanno nel sangue", come ha scritto Anna Paola Concia (Pd). E ancora: "Poi ci sono alcune foglioline, a forma di E, che indicano le donne presenti nel nostro movimento e il ruolo che svolgono nel Paese. L'avesse detto #Berlusconi ci sarebbero i social pieni di indignazione femminista e di sinistra".

Ma l'attacco alle parole di Grasso sembra il tentativo, di trovare a tutti costi lo scivolone. Non ci sarebbero i termini insomma di gridare allo scandalo. Come ha segnalato anche il giornalista Luca Telese si tratterebbe di una manipolazione fatta ad arte: "Grasso dice: nel simbolo c’è una E per dire che non ci sono solo "Liberi" ma anche "Libere". Subito dopo quelli che combattono le fake news (!) si inventano che ha definito le donne #foglioline :-) (in realtà lo ha detto Fazio, ma non conta)". Le tre foglioline, secondo quanto ha detto Grasso, rappresenterebbero piuttosto la centralità del tema dell'ambiente.

Ma c'è di più. Alcuni utenti hanno fatto notare che per il nome e il simbolo della nuova formazione politica potrebbero aver preso ispirazione da una vecchia campagna di Emergency, per il tesseramento 2012-2013. Anche in quel caso nel logo la "E" stilizzata è stata usata per il titolo "Liberi e uguali", che è esattamente lo slogan scelto da Emergency. Sarà solo un caso?

Liberi e Uguali intanto si attesta secondo le ultime rilevazioni attorno al 7,5%, mentre la fiducia nel leader Pietro Grasso sale di un punto percentuale.