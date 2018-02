Grande paura questa mattina a Verona quando un automobilista che percorreva corso Porta Nuova, nel tratto finale che conduce verso piazza Bra, è stato improvvisamente inghiottito da una voragine con la sua vettura. I fatti sono avvenuti questa mattina, 9 febbraio, intorno alle 7.40, all'altezza del civico 39/A: il manto stradale ha ceduto improvvisamente, creando una grossa buca nella corsia di sinistra, nella quale è rimasta bloccata una Renault. A causare l'episodio sarebbero state infiltrazioni di sabbia e acqua piovana nel volto fognario. Fortunatamente solo un grosso spavento ma nessuna conseguenza per la persona alla guida della macchina, rimasta intrappolata per oltre mezzo metro nell’asfalto; inevitabili invece i disagi per il traffico, anche dopo la rimozione del veicolo. Tutto il traffico diretto in piazza Bra è stato deviato su via Cesare Battisti e su via Montanari. Sul viale era previsto il passaggio dei carri allegorici del carnevale per il tradizionale "venardi gnocolar" della città scaligera.

Secondo quanto si apprende la realizzazione della struttura sotterranea in mattoni risale ad almeno una ventina di anni fa, a cui sono seguiti interventi di posa dei sottoservizi e della soletta sotto al piano stradale. Il Comune di Verona ha fatto sapere che già ad inizio mese aveva chiesto ad Acque Veronesi e ad Agsm di effettuare delle verifiche in prossimità dell’avvallamento creatosi sulla carreggiata, scrive Verona Sera. “Il Comune era già a conoscenza dell’avvallamento – dice l’assessore alle Strade -. Tanto è vero che lo scorso 2 febbraio abbiamo segnalato l’anomalia a Acque Veronesi e a Agsm, sia telefonicamente sia via mail. I tecnici hanno fatto le verifiche e Acque Veronesi ci ha comunicato che si trattava di un problema ad un chiusino dell’energia elettrica". "Evidentemente la questione è ben più complessa. I tecnici di Acque Veronesi sono al lavoro per ripristinare la situazione, per la quale ci vorranno alcuni giorni. Abbiamo chiesto immediate verifiche sul resto delle rete fognaria e sembra che non ci siano altri problemi, la viabilità alternativa è stata predisposta così come è stato assicurato il corretto svolgimento della sfilata di Carnevale, grazie anche alla pronta collaborazione degli ambulanti del mercato rionale che hanno lasciato liberi gli stalli. Ringrazio anche il cittadino, protagonista della disavventura di stamattina che fortunatamente non ha avuto conseguenze, per la collaborazione che ha mostrato".