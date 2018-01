Granarolo in via del tutto precauzionale ha deciso di richiamare numerosi lotti di latte senza lattosio Accadì perché, a seguito di controlli effettuati su un campione, è stata rilevata la presenza di grumi e di instabilità al riscaldamento e bollitura del latte. Il richiamo è stato diffuso anche da Iper, Coop e Carrefour. Il provvedimento di ritiro e richiamo ha coinvolto ben 19 lotti di latte venduto in cinque formati e tipologie diversi. Questa è la lista dei prodotti coinvolti

L’azienda ha rassicurato che, in base alle verifiche finora effettuate, non sono emersi rischi per la salute dei consumatori. Per ulteriori informazioni, Granarolo ha messo a disposizione il numero verde 800848015, attivo dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00, che rimarrà attivo anche nelle giornate 23, 24, 25 e 26 dicembre.

Ritirata acqua Viviland.

La notizia del ritiro di alcuni lotti di latte Granarolo arriva negli stessi giorni di quella, comunicata sempre dal Fatto Alimentare, del ritiro di un lotto di acqua naturale a marchio Viviland Fonte Valle Reale da MD Discount per potenziale contaminazione microbiologica. Sono interessate al provvedimento le confezioni da 1,5 litri di acqua naturale, imbottigliate nello stabilimento di Popoli (provincia di Pescara), che fanno parte del lotto di produzione B7289A con scadenza al 17/04/2019.