Panico in Gran Bretagna, dove sono stati ritirati dal commercio la bellezza di 58mila test di gravidanza "fai da te" perché gravemente difettosi. A richiamarli dagli scaffali delle farmacie e dei negozi il produttore cinese Guangzhou Wondfo Biotech: il test, infatti, restituisce un risultato positivo anche se la donna non è incinta. L'allarme è stato esteso anche negli Stati Uniti. Nel frattempo la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mrha), agenzia inglese del farmaco, invita a controllare il numero di lotto sulla scatola del prodotto acquistato.

La Guangzhou Wondfo Biotech ha spiegato che i prodotti difettosi sono pochi, ma le sue rassicurazioni non sono sembrate convincenti: per ragioni di sicurezza l'agenzia britannica del farmaco ha deciso di ritirare tutto il lotto, e la stessa cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni negli USA, dove i funzionari sanitari stanno suggerendo ai consumatori di controllare che il test acquistato non provenga dal lotto in cui ci sono quelli difettosi. "La sicurezza dei pazienti è la nostra massima priorità", ha affermato Duncan McPherson, direttore clinico dei dispositivi medici presso l'Agenzia di regolamentazione dei prodotti farmaceutici e sanitari Usa, in un comunicato stampa. "Incoraggiamo vivamente chiunque a segnalare eventuali problemi con questo prodotto", ha aggiunto.

Il test che verrà ritirato è stato fabbricato nel luglio 2017 fa ed è disponibile nel Regno Unito da un anno. Una scritta sulla scatola afferma che la sua precisione è superiore al 99%. In realtà tale precisione sarebbe decisamente inferiore per quasi 60mila test messi in commercio, con buona pace delle donne che – dopo aver esultato – rischiano ora di scoprire di non essere mai rimaste incinta come invece il test di gravidanza sembrava garantire.