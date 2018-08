Una lente a contatto dimenticata per ventotto anni in un occhio. È quanto accaduto a una donna inglese oggi quarantaduenne che ha scoperto la fastidiosa presenza di quella lente nel suo occhio sinistro nel momento in cui, spinta da un gonfiore persistente sulla palpebra, si è recata dal medico per una visita. La vicenda è stata pubblicata sul “BMJ Case Reports” dai medici dell'ospedale e dell'università di Dundee, in Scozia. Dopo aver eseguito una risonanza, i medici hanno trovato una cisti di otto millimetri per sei, all'interno della quale era contenuta la lente rigida. La lente era rimasta incapsulata nella palpebra della donna per ben ventotto anni. Dopo un primo momento di disorientamento, è stata la mamma della donna a ricordare il momento in cui probabilmente quella lente è rimasta incastrata nell'occhio della figlia.

L'incidente quando la ragazza aveva quattordici anni – Quando la ragazza aveva quattordici anni e portava le lenti a contatto fu colpita all'occhio dalla palla mentre giocava a badminton. Quella lente però non fu mai trovata e nessuno poteva pensare che era sempre rimasta nascosta nell'occhio. Solo dopo la scoperta di quella intrusa nel suo occhio la donna ha ricordato che di tanto in tanto la palpebra calava un po’, ma senza dare particolari fastidi. “Probabilmente la lente è migrata nella palpebra superiore dopo il trauma – scrivono così gli autori del documento -, ed è rimasta lì per gli ultimi 28 anni. Non è chiaro cosa abbia causato l'infiammazione quasi tre decenni dopo”.